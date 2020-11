Diocesi: Lecce, la riapertura della scuola diocesana di formazione teologica diventa on-line nel rispetto delle prescrizioni Covid

Era prevista per oggi, 12 novembre, nella parrocchia di san Giovanni Battista a Lecce, l’inaugurazione della riapertura della scuola diocesana di formazione teologica. Dall’arcidiocesi di Lecce comunicano però che le prescrizioni vigenti in materia di pandemia coronavirus Covid-19 non permettono di poter svolgere regolarmente i corsi ma che verrà comunque assicurato il servizio formativo da parte dei docenti nella modalità di didattica a distanza, sia per i nuovi iscritti sia per quelli che frequentano il secondo o il terzo anno compilando il modulo di iscrizione in ogni sua parte ed inviandolo a pastoraleorganica@diocesilecce.org. Una proposta formativa rivolta a tutti i fedeli laici che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, alle religiose e a tutti coloro che sono in cammino di discernimento nelle comunità parrocchiali per essere testimoni credibili e collaboratori umili nei diversi ambiti pastorali: evangelizzazione e catechesi, vita liturgica, servizi caritativi, membri degli organismi pastorali, guide nei gruppi, movimenti e associazioni laicali. Uno strumento quindi per promuovere nelle comunità parrocchiali il “pensare” cristiano, aiutando le persone a scoprire la propria vocazione mettendola al servizio della propria comunità parrocchiale, maturandone la spiritualità e l’apostolato.