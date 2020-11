Giubileo 2025: mons. Fisichella, “sarà il primo grande evento in Italia dopo la fine della pandemia”

Il Giubileo del 2025 “sarà il primo grande evento a livello mondiale che l’Italia vivrà nei prossimi anni, dopo la fine della pandemia”. Lo ha detto mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, rispondendo alle domande dei giornalisti collegati in diretta streaming, durante la conferenza stampa di presentazione della Giornata mondiale dei poveri, trasmessa dalla Sala Stampa della Santa Sede. Fisichella, a questo proposito, ha confermato la notizia apparsa su alcuni organi di stampa, in merito all’inizio del cammino di preparazione del Giubileo 2025: “È vero, su invito del presidente del Consiglio, ho incontrato il presidente Conte, insieme al presidente della Regione Lazio, esclusivamente per un confronto progettuale riguardo a quella che fra poco, fra alcuni giorni, sarà la Commissione bilaterale tra Santa Sede e Governo italiano che dovrà essere istituita per iniziare a progettare quello che sarà grande evento, quale l’Anno Santo ordinario del 2025”. “Sia da parte nostra che da parte italiana – ha affermato Fisichella – siamo ben consapevoli che sarà un grande evento a livello mondiale che l’Italia vivrà nei prossimi anni. Verrà dopo il problema della pandemia, che ci auguriamo tutti possa risolversi velocemente, come primo grande evento che sarà realizzato nel Paese, e a Roma in modo particolare”. “Ma le modalità in cui dovrà realizzarsi – ha precisato il presidente del dicastero pontificio – sono per il momento dei pensieri che avranno poi bisogno di trovare riscontro nei momenti più opportuni”.