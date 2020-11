Lecce: i militari del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°) donano alimenti per i poveri alla Caritas diocesana

Il Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°), unità alle dipendenze della Brigata meccanizzata “Pinerolo”, ha donato questa mattina alla Caritas diocesana e all’Istituto “Smaldone” delle suore salesiane di Lecce, circa 5 quintali di prodotti di prima necessità come pasta, riso, olio, latte, farina e zucchero, che contribuiranno ad aiutare coloro che ne hanno maggiormente bisogno. Un gesto di solidarietà concreto dei rappresentanti dell’Esercito italiano che, in questo momento di crisi aggravata dagli effetti sociali della pandemia di coronavirus Covid-19, in questo modo hanno voluto far sentire la propria vicinanza e solidarietà alla comunità locale. La consegna è stata presieduta dal colonnello Francesco Serafini, comandante del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°), ringraziato personalmente per “la sensibilità dimostrata dalla Forza armata”, dall’arcivescovo di Lecce mons. Michele Seccia.