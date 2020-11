Giornata caduti: Guerini (min. Difesa), “immensa gratitudine a chi si è sacrificato per sicurezza del nostro Paese”

“Nel giorno che ricorda la strage di Nassiriya il mio pensiero va a tutti i Caduti delle Missioni internazionali Profonda vicinanza alle loro famiglie e immensa gratitudine a chi si è sacrificato per sicurezza e difesa del nostro Paese. La vostra memoria sarà per sempre con noi”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un tweet pubblicato in occasione della Giornata in ricordo dei caduti nelle missioni internazionali.

