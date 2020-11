Giornata mondiale poveri: Trapani, 200 pasti distribuiti dal volontariato vincenziano

In occasione della Giornata mondiale del povero che si celebra domenica prossima 15 novembre, i Gruppi di volontariato vincenziano delle parrocchie di Trapani e Casa Santa offriranno un pranzo da asporto alle persone in difficoltà di tutte le parrocchie del territorio. Si tratta di più di 200 pranzi completi (primo, secondo con contorno e dolce) che saranno distribuiti ad ogni referente parrocchiale che a sua volta li porterà a domicilio, nelle famiglie, per evitare ogni possibile forma di assembramento. Alla realizzazione del pranzo collabora l’Associazione ristoratori trapanesi (Art) che ha fatto pervenire del materiale rimasto nelle dispense dei vari ristoranti della città, per ora chiusi a causa della pandemia. La presidente dell’Art Rosi Napoli ha personalmente consegnato un furgone di generi alimentari mentre l’agriturismo Vultaggio domenica mattina consegnerà pane di antichi grani appena sfornato. La mensa vincenziana si trova presso i locali del centro pastorale della parrocchia “Sant’Alberto da Trapani” e da anni porta avanti un “progetto cucina” dove settimanalmente, a turno, si preparano pranzi per gli assistiti dai gruppi vincenziani della città. L’emergenza pandemia ha trasformato la mensa in una cucina da asporto.