Card. Bassetti: Rinnovamento nello Spirito, “un’incessante catena di intercessione e preghiera per la sua guarigione”

foto SIR/Marco Calvarese

“Al coro di preghiera unanime che, da parte di persone, comunità parrocchiali e religiose, gruppi e movimenti laicali, in ogni diocesi d’Italia, si è innalzato nei confronti del card. Bassetti, ‘vigile e collaborante’”, nonostante la gravità della malattia seguita dall’infezione Covid-19, si “unisce anche il Rinnovamento nello Spirito Santo (Rns) che, sin dall’inizio di questa dura prova occorsa al presidente della Cei, ha mobilitato un’incessante catena di intercessione”. Al presule, informa una nota diffusa oggi dal Rinnovamento, “sono stati dedicati gli esercizi pastorali online per sacerdoti, diaconi e religiosi che, da martedì 10 a venerdì 13 novembre 2020, sono in corso presso la sede nazionale in Roma, con circa 200 partecipanti collegati via web”. “Duecento sacerdoti, diaconi e religiosi, uniti on line in un’intensa esperienza spirituale di revisione pastorale del loro ministero – dichiara Salvatore Martinez, presidente del RnS -, non si stancano di elevare al Cielo mani benedette per la guarigione del cuore del mondo e delle tante ferite che il Covid-19 sta provocando nella vita delle famiglie e delle comunità, per la guarigione fisica di tanti malati nello spirito e nel corpo”. “Un continuo ricordo – conclude Martinez – è per il caro padre card. Bassetti. Desideriamo coscientizzare ancora di più e ancor meglio l’attività terapeutica di Gesù, contribuendo efficacemente a una nuova evangelizzazione di questo nostro tempo bisognoso di ‘pastorale della salute’, di esperimentare la potenza d’amore del Vangelo di Gesù che, ancora oggi, consola, libera e guarisce l’uomo”.