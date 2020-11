Diocesi: Cerignola, il 14 novembre pellegrinaggio spirituale in cattedrale

Si svolgerà il 14 novembre, dalle 17, in cattedrale, a Cerignola, il pellegrinaggio spirituale diocesano. Lo annuncia mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, ricordando che negli ultimi anni, con le famiglie della diocesi, nel mese di novembre, ci si è recati in pellegrinaggio in alcuni Santuari mariani. Lì sono stati vissuti momenti di ascolto, di preghiera e di affidamento alla Madonna, nonché di fraternità. “Le condizioni attuali limitano i nostri movimenti, ma non ci impediscono di essere creativi nel cercare forme nuove e adatte al momento, per continuare a pregare e a sentirci uniti nel Signore”, afferma il presule.

Il vescovo invita i fedeli a cogliere l’opportunità della presenza dell’Icona della Madonna di Ripalta nel Duomo, per “vivere il nostro pellegrinaggio, in un momento di preghiera del Rosario e dell’Atto di affidamento a Maria, proprio nella nostra cattedrale”. Potranno essere presenti tre coppie per parrocchia, mentre gli altri fedeli potranno unirsi in preghiera attraverso la pagina Facebook della diocesi. “Pregheremo per le nostre famiglie perché diventino il luogo dove i genitori sappiano guidare i loro figli con amore e fede, e i figli sappiano crescere con libertà e responsabilità, con uno slancio nuovo per la loro esistenza di credenti. Pregheremo, naturalmente, perché cessi la pandemia e l’intera umanità possa conoscere nuovi momenti di serenità, segnati da quanto di importante ci sta insegnando questo tempo, soprattutto la cura delle persone e delle relazioni”.