Giornata mondiale poveri: mons. Fisichella, “350mila mascherine per 15mila studenti delle periferie”

“Con il sostegno di UnipolSai Assicurazioni abbiamo provveduto a inviare un primo blocco di 350mila mascherine, per almeno 15mila studenti dei diversi gradi di scuola, soprattutto nella grande periferia della città, per essere anche in questo caso di sostegno alle famiglie e alleggerirle almeno della spesa delle mascherine”. A renderlo noto è stato mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, durante la conferenza stampa di presentazione – trasmessa in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede – delle iniziative per la quarta Giornata mondiale dei poveri, in programma domenica prossima sul tema: “Tendi la tua mano al povero”. “Vuole essere anche un invito ai giovani studenti perché non sottovalutino i rischi della pandemia soprattutto con comportamenti che potrebbero nuocere una volta rientrati in famiglia con la presenza di persone anziane”, ha precisato il presule, osservando che “la Giornata mondiale dei poveri, anche se limitata nelle iniziative, permane come un appuntamento a cui le diocesi nel mondo guardano per mantenere vivo il senso di attenzione e di fraternità nei confronti delle persone più emarginate e disagiate”. A disposizione, anche quest’anno, il sussidio pastorale, che oltre all’edizione in italiano stampata dalle Edizioni San Paolo, è stato tradotto in 5 lingue (inglese, francese, portoghese, spagnolo e polacco) e le relative versioni sono disponibili on line sul sito del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione .