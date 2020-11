Festival cinematografico internazionale: Terni, oggi incontro “Libano, terra di popoli e religioni”

È in programma oggi, alle 18 sul canale youtube e il profilo facebook di Popoli e Religioni, “Libano, terra di popoli e religioni, incontro organizzato dal Family International Monitor all’interno del festival cinematografico internazionale Popoli e Religioni di Terni. L’incontro, coordinato da Valeria Guarino del Family Monitor, vedrà la partecipazione di padre Youssef Abi Zeid direttore del Centro Associato del Pontifico Istituto Teologico Giovanni Paolo II dell’Università La Sagesse a Beirut, don Raphael Zgheib, Direttore delle pontificie opere missionarie in Libano e docente di Teologia fondamentale ed ecclesiologia e il vaticanista Riccardo Cristiano. L’incontro “metterà a tema la complessità del Libano, casa di popoli e religioni differenti, che nell’ultimo anno si trova a vivere una profondissima crisi economica, con i moti di protesta e l’instabilità politica che ne sono seguite, l’emergenza sanitaria del coronavirus e la devastante esplosione avvenuta nel porto di Beirut il 4 agosto scorso che ha messo in ginocchio la capitale”. Durante l’evento sarà ricordato padre Paolo dall’Oglio, il gesuita italiano rapito sette anni fa in Siria, testimone e tessitore instancabile di reti di dialogo e fraternità.

L’incontro si potrà seguire sul profilo facebook di Popoli e Religioni: www.facebook.com/PopolieReligioni o sul canale youtube https://www.youtube.com/channel/UCPFDgsQUPSwunciYIHMki_w

Il Family International Monitor è un osservatorio internazionale sulla famiglia presieduto dall’arcivescovo Vincenzo Paglia e costituito dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, l’Università cattolica di Murcia e il Centro internazionale di studi sulla famiglia.