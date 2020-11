Giornata mondiale poveri: mons. Fisichella, “tamponi per i senzatetto e 5mila pacchi viveri per le famiglie di 60 parrocchie romane”

“Nell’ambulatorio sotto il colonnato di San Pietro, ad opera dell’Elemosineria Apostolica, per i poveri che devono avere accesso ai dormitori o per coloro che vogliono ritornare nella loro patria, è possibile poter effettuare il tampone”. Lo ha annunciato mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, illustrando – in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede – le iniziative per la quarta Giornata mondiale dei poveri, in programma domenica prossima sul tema: “Tendi la tua mano al povero”. “L’ambulatorio è aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e, in due settimane, ha effettuato 50 tamponi al giorno”, ha reso noto il presule: “Con il grande supporto di Roma Cares e la generosità di Elite supermercati, stiamo provvedendo in questi giorni a inviare 5mila pacchi viveri di prima necessità alle famiglie di circa sessanta parrocchie romane che, specialmente in questo periodo, si trovano in difficoltà”. Ogni scatola contiene alimenti di vario genere (pasta, riso, passata di pomodoro, olio, sale fino e grosso, farina, caffè, zucchero, marmellata, tonno, biscotti e cioccolata) con marchi di particolare prestigio, insieme ad alcune mascherine e a un biglietto con una preghiera di Papa Francesco. “Il confezionamento e la distribuzione di questi pacchi sono stati possibili grazie all’opera di un gruppo di venti giovani attualmente in attesa di occupazione”, ha precisato Fisichella: “Il pastificio La Molisana anche quest’anno ha voluto essere presente alle nostre iniziative con 2,5 tonnellate della rinomata pasta, che saranno destinate a diverse case famiglia e associazioni caritative”. Domenica 15 novembre alle ore 10, nella basilica di San Pietro, il Papa celebrerà la messa in occasione della IV Giornata mondiale dei poveri. L’evento sarà in diretta su Rai 1, Tv2000, Telepace e su tutte le emittenti cattoliche del mondo collegate al Dicastero per la Comunicazione e sarà trasmesso in streaming sul portale di Vatican News. “Saranno simbolicamente presenti nella basilica di S. Pietro solamente 100 persone in rappresentanza di tutti i poveri del mondo”, ha precisato Fisichella.