Diocesi: mons. Renna (Cerignola), “recuperare l’importanza della bellezza di essere ‘chiesa domestica’”

“In questi mesi, per percorrere la via della speranza e non ‘fuggire’ dalla strada di Emmaus dove il Signore ci incontra, vi invito a recuperare l’importanza della bellezza di essere ‘chiesa domestica’: da una famiglia che sa lasciarsi accompagnare dal Signore, come i due discepoli, e che sa a sua volta accompagnare, potremo essere generativi di una umanità sana e credente”. Lo scrive mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, in un messaggio in occasione dl “Pellegrinaggio spirituale delle famiglie per affidarci a Maria Santissima di Ripalta”, che si terrà il prossimo 14 novembre. “Non è una novità che tutti siamo stati pieni di stupore per le meraviglie che il Signore ha compiuto in un giovane che è stato beatificato di recente, Carlo Acutis, adolescente millennial come i vostri figli. Pregheremo perciò per le nostre famiglie, perché diventino il luogo dove i genitori sappiano guidare i loro figli con amore e fede, e i figli sappiano crescere con libertà e responsabilità, con uno slancio nuovo per la loro esistenza di credenti”, aggiunge il presule.

Il vescovo, infine, ricorda: “Pregheremo per gli ammalati di Covid-19, per il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, per le famiglie che stanno vivendo momenti di sofferenza, per gli operatori sanitari dei nostri ospedali, in primis del ‘Tatarella’ di Cerignola; imploreremo il Signore perché cessi la pandemia e l’intera umanità possa conoscere nuovi momenti di serenità, segnati da quanto di importante ci sta insegnando questo tempo, soprattutto la cura delle persone e delle relazioni”.