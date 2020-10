Russia: Mosca, nuovo vescovo ausiliare mons. Dubinin sarà consacrato domenica 4 ottobre

(Photo Iuly Juravskoj)

Domenica 4 ottobre, nella cattedrale dell’Immacolata Concezione a Mosca, sarà ordinato vescovo il sacerdote Nikolai Dubinin dell’ordine dei Frati minori conventuali. A presiedere l’ordinazione sarà l’arcivescovo Paolo Pezzi e a concelebrare i vescovi Joseph Wert di Novosibirsk e Kirill Klimowicz di Irkutsk. Nato il 27 maggio 1973 a Novoshakhtinsk, nella regione di Rostov, Dubinin nel 1994 è entrato a far parte dell’ordine dei Francescani e ha compiuto la sua formazione in Polonia. Ha emesso i voti solenni nel 1998 a Mosca, dove nel 2000 è stato ordinato sacerdote dall’arcivescovo Tadeusz Kondrusiewicz. Successivamente ha completato i suoi studi in liturgia pastorale a Padova. Diversi gli incarichi ricoperti per l’ordine e per la diocesi. Nominato vescovo il 30 luglio scorso, assisterà l’arcivescovo Pezzi “nel lavoro pastorale delle regioni settentrionali e nord-occidentali dell’arcidiocesi”, spiega una nota ufficiale, che specifica come si tratti della prima volta in cui un ausiliare viene nominato a Mosca, dal restauro delle strutture della Chiesa cattolica in Russia nel 1991. Il nuovo vescovo ha scelto come proprio motto la frase “Affrettiamoci a fare il bene”.