Fratelli tutti: Radio Vaticana, suor Smerilli, p. Costa e Gisotti commentano l’enciclica ne “La finestra del Papa”

Il 5 ottobre, dalle 11.05 alle 12, la puntata della rubrica di Radio Vaticana Italia “La finestra del Papa” sarà dedicata all’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco, firmata dal Santo Padre ad Assisi il 3 ottobre e pubblicata domenica 4 ottobre, proprio nella memoria di san Francesco d’Assisi. A commentare la terza enciclica di Papa Francesco, a 5 anni dalla pubblicazione di Laudato si’ e a pochi giorni dal videomessaggio all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, si alterneranno in trasmissione il padre gesuita Giacomo Costa, direttore del mensile “Aggiornamenti Sociali” e già segretario speciale del Sinodo sui Giovani, suor Alessandra Smerilli, docente di Economia politica all’Auxilium di Roma e coordinatrice della Task-force Economia della Commissione vaticana per il Covid-19, e Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei media vaticani e già direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede. Ispirata, come la Laudato si’, dalla testimonianza del Poverello d’Assisi, “Fratelli tutti” ha per sottotitolo i temi della “fraternità” e dell’“amicizia sociale”. Sarà possibile ascoltare la trasmissione sulle frequenze 105.00 Fm e 103.8 Fm a Roma, digitalradio.it, canale tv 733, in podcast e streaming su www.vaticannews.va.