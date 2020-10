Coronavirus Covid-19: Baghdad, da domenica 4 ottobre previsto graduale ritorno dei fedeli alle messe

Da domenica 4 ottobre è previsto un “graduale ritorno dei fedeli a messa” nelle chiese di Baghdad, in Iraq. A dare la notizia è il Patriarcato caldeo. Il ritorno in chiesa per le celebrazioni, tuttavia, è subordinato al rispetto delle procedure sanitarie anti Covid stabilite dalle autorità sanitarie. Tra le raccomandazioni elencate dal Patriarcato, il distanziamento, l’uso di mascherine e guanti, il divieto di stringersi la mano, baciarsi e inchinarsi. Agli anziani viene sconsigliato di muoversi da casa. Per quanto riguarda il numero di fedeli questo, spiegano dal Patriarcato, sarà stabilito in base alla grandezza e dunque alla capacità della chiesa. Quest’ultima, dopo ogni celebrazione, sarà chiusa per procedere alla sanificazione. Ai sacerdoti viene data la possibilità di celebrare più messe a condizione che il numero dei fedeli sia ricompreso tra le 50 e le 100 persone, a seconda dello spazio disponibile.