Don Pino Puglisi: Caritas italiana, il 5 ottobre a Roma presentazione dell’audiolibro “Me l’aspettavo!”

Sarà presentato, lunedì 5 ottobre, a Roma, nella sede di Caritas italiana, in via Aurelia 796, alle 12, il 23° audiolibro della collana PhonoStorie, dal titolo “Me l’aspettavo!”. L’iniziativa è a cura di Caritas italiana e Rete Europa Risorse Umane. L’audiolibro è dedicato a don Pino Puglisi, primo martire ucciso dalla mafia, a Palermo, nel ’93. A coordinare la presentazione, il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante. La prefazione è del card. Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo. Per via dell’emergenza sanitaria, la presentazione si terrà in web conference tramite Cisco Webex Meeting.