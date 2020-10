Lavoro: Labico, oggi un convegno su Laudato si’, giovani e impresa, in collaborazione con l’Ufficio regionale di pastorale sociale

“Laudato si’. L’ecologia integrale a partire dall’impresa”: è il titolo di un convegno in programma oggi dalle 16, 30 al Centro anziani di Labico (Rm). L’evento è frutto della collaborazione tra Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della Conferenza episcopale del Lazio, diocesi di Tivoli e di Palestrina, comune di Labico, insieme con la parrocchia di Sant’Andrea a Labico, l’associazione culturale Prospettive future, 4Metx Form-Ethics e Promozione etica. Molti sono gli interventi in programma, da parte di rappresentanti delle istituzioni civili, del mondo ecclesiale, universitario, dell’associazionismo e delle imprese. Tra questi, il direttore dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro del Lazio, Claudio Gessi. “Prosegue l’azione della Pastorale sociale e del lavoro regionale nel campo della promozione del lavoro giovanile – spiega Gessi al Sir –. Oltre al consolidato impegno nel Progetto Policoro, che nel 2021 vedrà presenti dieci diocesi laziali, prende il via un innovativo percorso formativo per avvicinare i giovani a esperienze lavorative nella zona di Labico, avendo come riferimenti ideali i principi dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Particolare attenzione viene data a realtà e competenze presenti sul territorio, alla dimensione etica del fare impresa, ai processi di certificazione etica”. Al convegno di oggi seguiranno due esperienze sul campo dedicate ai giovani: un corso di formazione su agricoltura biologica in un’azienda del territorio e un open day formativo guidato dallo chef Antonello Colonna nel suo resort di Labico.