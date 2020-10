Diocesi: Anagni, la chiesa sotterranea del santuario della Santissima Trinità sarà intitolata a san Giovanni Paolo II. Domenica un convegno con mons. Fisichella

Una messa presieduta dal vescovo di Anagni-Alatri, mons. Lorenzo Loppa, in programma domani, sabato 3 ottobre, alle 10.30 nel santuario della Santissima Trinità a Vallepietra (Fr) ricorderà i vent’anni dalla storica visita di Papa Wojtyła. Per l’occasione, la nuova chiesa sotterranea interna a uno dei santuari più visitati e meta di pellegrinaggi del centro Italia sarà intitolata a san Giovanni Paolo II, di cui ospiterà anche una reliquia. “Era un martedì come tanti altri, quel 3 ottobre del 2000 – è il racconto diffuso in una nota diffusa dalla rettoria del santuario della Trinità –. Visto il giorno infrasettimanale e l’autunno in corso, i pellegrini erano pochi, quando all’orizzonte si stagliò all’improvviso la sagoma di bianco vestita di un pellegrino d’eccezione”. E il racconto prosegue: “Arrivò in forma strettamente privata, senza avvisare nessuno, seguito da un minimo servizio d’ordine, e non poca fu la sorpresa di quei pochi pellegrini presenti e del custode Franco. Con il suo solito modo di fare affabile e discreto, il Papa si fermò a pregare davanti all’immagine della Santissima Trinità: una preghiera lunga, in silenzio, con il volto tra le mani, come in un affidamento completo alla Trinità dei dolori e delle attese degli uomini e del mondo”. Per il ventennale della visita di Giovanni Paolo II, domenica alle 10.30 la messa al santuario sarà presieduta da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che alle 15 interverrà poi in un convegno sulla figura del Papa santo.