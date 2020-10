Piemonte e Valle d’Aosta: il 3 ottobre a Torino convegno regionale sulla nuova edizione del Messale Romano

Sarà dedicato a “La nuova edizione del Messale Romano. Per una rinnovata arte di celebrare” il convegno che si terrà sabato 3 ottobre, a Torino, per iniziativa della Commissione liturgica regionale della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta.

L’iniziativa, ospitata dalle 9.30 alle 12.30 presso il Centro congressi del Santo Volto, sarà l’occasione per presentare la terza edizione del Messale Romano che, secondo quanto stabilito dai vescovi della Cep, sarà utilizzato nelle diocesi di Piemonte e Valle d’Aosta a partire dalla prima domenica di Avvento, il 29 novembre prossimo.

Dopo il saluto di mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e presidente della Conferenza episcopale regionale, il convegno sarà introdotto da mons. Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato e presidente della Commissione liturgica regionale. Don Paolo Tomatis illustrerà “Le novità della terza edizione italiana del Messale Romano” mentre don Marco Gallo fornirà “Spunti per la recezione pastorale del nuovo Messale”. La seconda parte della mattinata approfondirà la tematica “Dal libro al gesto: per una rinnovata arte di celebrare”: Anna Morena Baldacci parlerà de “La vocalità della preghiera”, don Carlo Franco di “Canto e musica nel nuovo Messale” mentre don Silvano Sirboni si soffermerà su “Le ministerialità da attivare”. Il convegno, al quale potranno partecipare in presenza al massimo 230 persone, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Torino.