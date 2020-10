Laudato si’: Forum internazionale di Azione cattolica, webinar “In cammino con san Francesco”

“In cammino con san Francesco”: è il tema del quarto appuntamento proposto dal Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac) in occasione dell’anno dell’Anniversario speciale Laudato si’ voluto da Papa Francesco “per riflettere insieme sulla cura della casa comune e dei fratelli e delle sorelle più fragili”. Alla vigilia della pubblicazione della nuova enciclica “Fratelli tutti”, l’Azione cattolica “riflette sulle sfide che la pandemia ha posto alla vita di ognuno e alla realizzazione di un mondo più giusto e fraterno. È l’occasione – si legge in un comunicato – per mettere in comune esperienze di sostegno e fraternità che le diverse associazioni di Ac hanno posto in essere durante il lockdown che ha colpito progressivamente la maggior parte dei Paesi del mondo”. Il webinar si svolge alle 14 ora italiana (9.00 Argentina; 12.00 Senegal; 14.00 Italia, Burundi, Spagna, Malta; 15.00 Romania, Terra Santa; 20.00 Filippine). Si collegano oltre 100 partecipanti, iscritti da 30 Paesi. Molte le voci che porteranno la loro testimonianza: Rafael Corso, coordinatore del Segretariato Fiac, presidente nazionale Ac Argentina; fr. Matteo Brena, commissario di Terra Santa; mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi. Quindi quattro “esperienze di fratellanza dell’Ac con altri soggetti” da Italia, Argentina, Burundi e Albania.

Questo il link di zoom per partecipare all’incontro https://us02web.zoom.us/j/89019345533?pwd=QndYWG9mYlZSeXRiLzRHcVYxaW51dz09 – passcode Fiac.

Si potrà seguire l’incontro anche sulla facebook del Fiac.