Diocesi: Andria, riprende la pubblicazione del mensile “Insieme” con alcune novità e una nuova veste grafica

Riprende, dopo la pausa estiva, la pubblicazione del mensile della diocesi di Andria, “Insieme” con alcune novità e una nuova veste grafica. Obiettivo: essere uno strumento di comunicazione a servizio della comunione ecclesiale e di una più efficace azione pastorale.

“La comunicazione è oggi più che mai fondamentale e rinunciare come diocesi a canali propri di comunicazione, significa rischiare l’irrilevanza ed esporsi anche al rischio di dare spazio a chi sfrutta la carta stampata per diffondere solo notizie negative”, spiega don Gianni Massaro, vicario generale e coordinatore di “Insieme”. “Tra le novità di quest’anno – evidenzia – a sostegno della lettera pastorale del vescovo Luigi Mansi che riporta gli orientamenti per l’anno 2020-2021, sarà pubblicato interamente a colori, in ogni numero, come inserto centrale, un sussidio agile e finalizzato a favorire l’approfondimento dell’esortazione apostolica ‘Christus Vivit’”. “Riflettiamo bene in questo anno pastorale – scrive mons. Mansi nella lettera programmatica – su cosa dobbiamo offrire e chiedere ai giovani, nella consapevolezza che bisogna avvicinarsi ai loro bisogni con la grammatica dell’amore”.

Il vicario generale presenta la lettera pastorale del vescovo e i tre novelli sacerdoti ordinati il 21 settembre scorso nell’Oratorio salesiano. Ampio spazio viene riservato alle iniziative promosse dagli uffici pastorali, parrocchie e associazioni laicali. “Sono presenti e lo saranno in ogni numero, fatti di cronaca e temi di attualità descritti sempre attraverso un’informazione attenta alla verità della notizia”, rimarca il coordinatore della rivista da domani in tutte le parrocchie, in alcune librerie di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge e presso la Curia vescovile. Da sabato 10 ottobre “Insieme” sarà on line nel sito web della diocesi.