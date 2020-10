Agricoltura: Coldiretti, nel weekend in piazza per sostenere l’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria” al fianco della Focsiv

Il riso della solidarietà arriva nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica per l’iniziativa nazionale “Abbiamo riso per una cosa seria” al fianco della Focsiv a favore del lavoro dei contadini in Italia e nel mondo. “Un grande movimento che coinvolge i consumatori per la difesa della dignità dei lavoratori e per il diritto al cibo sano e di qualità per tutti, per sostenere le comunità rurali, richiedere politiche adeguate, per la sicurezza alimentare e la salubrità dei cibi, per promuovere il valore dell’agricoltura familiare come risposta alla crisi globale, ai cambiamenti climatici, alle migrazioni”, si legge in una nota della Coldiretti.

La mobilitazione coinvolge sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre dalle ore 9 la rete di mercati degli agricoltori di Campagna Amica da Milano in via Friuli 10 a Ravenna, da Trieste a Ferrara, da Perugia a Verona, da Macerata a Rovigo con dimostrazioni di ricette con i cuochi contadini e altre iniziative che vanno dalle degustazioni di risotti agli incontri informativi per descrivere le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del cereale più consumato al mondo fino ai consigli di bellezza basati sull’utilizzo del riso.

In piazze, parrocchie e Mercati di Campagna Amica sono mobilitati oltre 3.000 volontari pronti a offrire pacchi di riso 100% italiano della Fdai – Filiera degli agricoltori italiani, per una donazione minima di 5 euro. Il programma completo delle iniziative su sito di Campagna Amica.