Diocesi: Pozzuoli, stasera il vescovo Pascarella ordina un nuovo sacerdote

Oggi, nel giorno dedicato alla memoria dei Santi Angeli Custodi, alle ore 19, nella parrocchia santuario Maria Regina della Pace a Quarto (Via Plinio il Vecchio, 12), il diacono Mariano Amirante sarà ordinato sacerdote dal vescovo Gennaro Pascarella. La celebrazione eucaristica sarà celebrata nel rispetto delle misure anti Covid-19.

“Sento forte nel cuore una profonda gratitudine al Signore per essersi mostrato a me vicino in tutti gli ‘angeli custodi’ che ha inviato sul mio cammino – dice don Mariano, in una nota diffusa dalla diocesi di Pozzuoli -. Ce l’ha messa davvero tutta per custodirmi. E ora questa chiamata alla custodia la rivolge a me. Trovo molto significativa la data che insieme al vescovo è stata scelta: il 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa ricorda gli Angeli custodi. In fondo, il prete è un ‘angelo custode’, un messaggero della Buona Notizia, chiamato a custodire quei fratelli e quelle sorelle che incontra sul cammino. È questo quello che più desidero e che più mi emoziona: poter restituire al Signore, nella donazione totale e povera di me alla Chiesa, una minima parte di quella custodia e di quell’amore ricevuti in questi anni”.

L’ordinazione presbiterale di don Amirante, sottolinea la nota, “rappresenta davvero una Buona Notizia per la Chiesa di Pozzuoli, considerando anche che le ultime ordinazioni di sacerdoti diocesani sono avvenute nel 2016”.

Don Mariano presiederà per la prima volta l’Eucaristia nelle comunità parrocchiali che l’hanno accolto in questi anni: domenica 4 ottobre (ore 11.30), nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù ai Gerolomini a Pozzuoli (celebrazione strettamente riservata alla luce delle restrizioni imposte dalle disposizioni di sicurezza anti Covid-19); domenica 4 ottobre (ore 19), nella parrocchia santuario Maria Regina della Pace a Quarto; domenica 11 ottobre (ore 10.30), nella parrocchia Buon Pastore e S. Francesco di Paola a Fuorigrotta.