Tv2000: siglato accordo con l’Aeronautica militare per quattro spazi dedicati alle previsioni meteo

Tv2000 sigla un accordo di collaborazione con l’Aeronautica militare per le previsioni meteo. A partire da lunedì 5 ottobre, infatti, su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) in onda quattro spazi informativi con gli aggiornamenti in tempo reale delle previsioni del tempo in tutta Italia. “I cambiamenti climatici degli ultimi anni – dichiara il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante – hanno decisamente trasformato la vita quotidiana dei cittadini. Sempre più persone prima di uscire di casa guardano le previsioni e in base alle informazioni sul tempo programmano la loro giornata e anche il tempo libero, vacanze comprese. È in questo contesto che il meteo diventa un servizio pubblico importante e imprescindibile per i nostri telespettatori. Le previsioni meteo sono vere informazioni. Quindi devono essere corrette e provenire da fonte affidabile. Per questo ci siamo rivolti all’Aeronautica militare, il cui servizio meteorologico è una eccellenza”. “Siamo soddisfatti per questo accordo – aggiunge Morgante – e contenti di poter ospitare nella nostra emittente la professionalità e l’esperienza dell’Aeronautica militare, unico provider ufficiale e riconosciuto di informazioni meteorologiche, che con i suoi strumenti all’avanguardia e le sue competenze fornisce un servizio meteo utile e apprezzato a livello internazionale. È un ulteriore servizio a favore dei nostri telespettatori”.