Kenya: Salesiani, l’ambasciatore israeliano visita gli istituti Don Bosco Makuyu e Embu

Il 24 settembre l’ambasciatore israeliano in Kenya, Oded Joseph, accompagnato da rappresentanti di “Water 4 Mercy”, ha fatto visita al “Don Bosco Makuyu Technical Institute” e al “Don Bosco Technical Institute Embu”. Secondo quanti riferisce oggi l’agenzia salesiana Ans, tutti si sono detti impressionati dai progetti intrapresi dalle istituzioni salesiane. Alla visita erano presenti anche don Simon Asira, ispettore dell’Africa Est (Afe), don Eric Mairura, don Frederick Swai, il salesiano coadiutore John Njuguna, Sam Ebale, don Isaac Maina e Nancy Ndung’u. Il vicedirettore del “Don Bosco Tech Africa” (Dbta), John Njuguna, ha spiegato agli ospiti come il Dbta stia dando competenze ai giovani in Africa per la trasformazione socio-economica, sottolineando la grande importanza dell’agricoltura in Africa, e che il 90% dei diplomati del “Don Bosco Ttvet”, grazie alle competenze professionali acquisite, lavora in proprio o come dipendente. In questa prospettiva il Dbta sta collaborando con l’Agenzia israeliana per la Cooperazione internazionale allo sviluppo e il ministero degli Affari esteri, per introdurre soluzioni tecniche israeliane all’interno dei centri Don Bosco, al fine di promuovere la cooperazione e lo sviluppo in Africa attraverso i giovani.