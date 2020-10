Giornalismo: Verona, per il Premio “Natale Ucsi” candidature aperte fino al 31 ottobre. Cerimonia di consegna il 19 dicembre

C’è ancora un mese per partecipare al Premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi”, promosso dall’Unione cattolica della stampa italiana-sezione di Verona, sostenuto da Fondazione Cattolica Assicurazioni, Fondazione Banca Popolare di Verona, e patrocinato da Ucsi nazionale, Comune di Verona, Ordine nazionale dei giornalisti e Ordine dei giornalisti del Veneto. Con l’apporto della Società editrice Athesis.

Le candidature per gli articoli pubblicati o i servizi televisivi/radiofonici andati in onda dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020 dovranno essere inviati, con allegata scheda di partecipazione, esclusivamente in modalità online, e pervenire all’indirizzo candidature@premioucsi.it entro le 17 di sabato 31 ottobre 2020 tramite servizi web. Bando, regolamento e scheda di iscrizione relativi alla 26ªedizione saranno consultabili sui siti www.premioucsi.it, www.ucsi.it, www.odg.it, www.ordinegiornalisti.veneto.it.

Ogni candidato potrà concorrere con un solo articolo o servizio e iscriverlo a una sola sezione del Premio, indicandolo nella scheda di partecipazione. Tre le categorie: “Premio Ucsi – Fondazione Cattolica alla stampa”, “Premio Ucsi – Fondazione Cattolica alla televisione”, “Premio Ucsi – Fondazione Cattolica alla radio”. A questi si aggiungono i premi speciali “Targa Athesis”, del gruppo editoriale “Athesis”, assegnato ad un giornalista o collaboratore under 30 e “Il genio della donna”, di Fondazione Banca Popolare di Verona, assegnato al giornalista autore del servizio giornalistico più significativo che racconta storie al femminile in cui le donne diventano testimoni della difesa dei valori della convivenza civile. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 19 dicembre 2020, alle 11, nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri, sede del Municipio di Verona.