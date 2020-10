Diocesi: Prato, domani il vescovo Nerbini incontra i catechisti in San Domenico

Alla vigilia dell’avvio del nuovo anno catechistico, il vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, incontrerà domani i catechisti attivi nelle parrocchie della diocesi. L’appuntamento è alle 9.30 in San Domenico per un momento di formazione a cui seguirà, alle 11, la celebrazione eucaristica nel corso della quale sarà consegnato il mandato ai catechisti.

In vista della ripartenza del catechismo in parrocchia, informa la diocesi, l’Ufficio catechistico diocesano, in accordo col vescovo e con il supporto della Curia, ha predisposto un protocollo di sicurezza, denominato “Sicuri, dietro di me”, per lo svolgimento degli incontri con bambini e ragazzi. “I genitori, in particolare, sono chiamati a firmare un patto di corresponsabilità”, spiega una nota: “Da un lato le parrocchie daranno adeguata comunicazione su come si svolgerà il catechismo e le misure per evitare rischi di contagio, dall’altro i familiari dovranno impegnarsi a far indossare al figlio la mascherina e non mandarlo a catechismo se ha febbre o sintomi influenzali”.