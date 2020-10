Carlo Acutis: Officina della Comunicazione, un videoreportage sulle fasi salienti dell’esposizione del corpo

Contribuire a incrementare la conoscenza della vita del venerabile Carlo Acutis che sarà proclamato beato ad Assisi nella basilica superiore di San Francesco il prossimo 10 ottobre. Questo l’obiettivo di alcune iniziative della casa di produzione cinematografica Officina della Comunicazione in collaborazione con VatiVision, la piattaforma digitale per la distribuzione di contenuti audiovisivi di ispirazione cristiana tra i quali anche “La mia autostrada per il cielo”, sulla biografia del 15enne morto per leucemia nel 2006, e “Segni”, sulla mostra dedicata ai Miracoli eucaristici ideata dal giovane Acutis.

Con il supporto dell’emittente cattolica Telepace, è stato realizzato un videoreportage sulle fasi salienti dell’esposizione del corpo di Carlo Acutis all’interno del santuario della Spogliazione dall’1 al 17 ottobre. Il percorso narrativo precisa che la finalità di questa pratica, tipica di tutte le beatificazioni, è quella di permettere la venerazione da parte dei numerosi fedeli in arrivo nella cittadina umbra. “Il corpo – riferisce il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino – diventa visibile in modo molto semplice, in quanto la parte centrale della tomba è stata disposta in maniera tale da poter essere tolta e sostituita da un vetro di protezione”. Il presule, inoltre, annuncia che il giorno della beatificazione una reliquia verrà portata nel luogo della celebrazione. “Tuttavia – sottolinea – fino al 17 ottobre il corpo rimarrà sempre nel santuario della Spogliazione per consentire a tutti un momento di raccoglimento e di venerazione prima e dopo il 10 ottobre”.