Eurostat: quante ore alla settimana lavorano gli europei? In Grecia 41 ore, nei Paesi Bassi 33,2. Italia in media Ue 37,4

(Bruxelles) Quanto tempo alla settimana lavorano solitamente gli europei? Il conteggio lo ha realizzato Eurostat, con una ricerca pubblicata oggi. “Nel 2022, la settimana lavorativa abituale per le persone di età compresa tra 20 e 64 anni nell’Ue era in media di 37,5 ore”. “Differenze significative” si registrano tra i Paesi dell’Ue (e tra i settori produttivi). Le settimane lavorative più lunghe sono state registrate, ad esempio, in Grecia (41,0 ore), Polonia (40,4), Romania e Bulgaria (40,2 entrambe). Al contrario, i Paesi Bassi hanno avuto la settimana lavorativa più breve (33,2 ore), seguiti da Germania (35,3) e Danimarca (35,4). Il dato italiano è di 37,4 ore la settimana, appena sotto la media comunitaria. Un dato appare evidente: non vi è corrispondenza tra ore di lavoro medie e Pil prodotto nei singoli Paesi Ue.