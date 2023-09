Minori stranieri non accompagnati: Biffoni (Anci), “il modo in cui un Paese decide di organizzarsi per proteggere i Msna dice molto sul livello complessivo di attenzione alle fragilità”

“I minori stranieri non accompagnati rappresentano un tema fondamentale per i territori, ancora di più in questo momento storico, in cui i Comuni sono impegnati ad accogliere sempre più minori soli, con necessità e complessità diverse”: lo afferma il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, delegato Anci all’Immigrazione e Politiche per l’integrazione, in occasione della pubblicazione delle raccomandazioni dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) sui minori stranieri non accompagnati “Ascolto e partecipazione dei minori stranieri non accompagnati come metodologia di intervento”. “Il modo in cui un Paese decide di organizzarsi per proteggere i minori non accompagnati dice molto sul livello complessivo di attenzione alle fragilità e ai minori. Il Sai continua a svolgere un ruolo importante per la protezione dei minori, garantendo un futuro che passa attraverso una presa in carico attenta alle esigenze dei ragazzi e dei bambini che arrivano nel nostro Paese, pienamente integrata nei servizi di welfare. Il report delle visite Sai dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza viene pubblicato in un momento in cui il tema dei minori soli è di grande attualità ed è centrale tra le questioni che preoccupano di più i territori. L’occhio esterno e attento dell’Autorità, che ringrazio ancora per il lavoro svolto, ci aiuta nell’impegnarci a garantire condizioni sempre più adeguate ad accompagnare i minori nel loro percorso di inclusione. Confermiamo che è necessario adottare politiche strutturali di accoglienza di tutti i minori, abbandonando le soluzioni emergenziali che non consentono di lavorare nel pieno interesse dei ragazzi”.