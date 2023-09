Sport in Costituzione: Meloni, “pagina storica, riconoscimento è una vera e propria rivoluzione culturale”

“L’approvazione all’unanimità in via definitiva in Parlamento della riforma costituzionale per l’introduzione dello sport in Costituzione rappresenta una pagina storica per la Nazione. Riconoscere nella nostra Carta fondamentale il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme è una vera e propria rivoluzione culturale”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, che ha parlato di “una vittoria dello sport in ogni sua declinazione – non solo agonistica ma anche dilettantistica, amatoriale, di base e di prossimità”. “È un segno di attenzione nei confronti di tutti i cittadini che praticano attività sportiva ed è il riconoscimento di tutti gli operatori e i lavoratori del mondo dello sport, un segmento significativo della nostra economia per troppo tempo dimenticato. Il Governo – ha assicurato il premier – farà la sua parte per dare concreta attuazione a questa nuova norma costituzionale”.