Diocesi: Caltanissetta, il 22 settembre si presenta la mostra Beatitudini di Roberta Maldini

Venerdì 22 settembre, alle 18.15, nella sala conferenze del Museo diocesano di Caltanissetta Giovanni Speciale, Massimiliano Ferragina illustrerà Beatitudini di Roberta Maldini, terracotta del XX sec. in esposizione permanente nella galleria di sinistra del museo. Si compie così il ciclo di incontri sull’arte antica e contemporanea organizzato dal Museo Diocesano e dall’O.E.S.S.G., delegazione di Caltanissetta, avviato a settembre dello scorso anno proprio da un incontro con il prof. Ferragina.

La sua formazione e la sua arte oltre che nutrite da un ricco percorso accademico — baccalaureato in Filosofia e Teologia alla Pontificia Università Gregoriana, licenza in Teologia Pastorale alla Pontificia Università Lateranense, master di II livello in Pedagogia religiosa alla Pontificia Università Salesiana — si esprimono anche attraverso le influenze e le suggestioni suscitate dai numerosi viaggi in sud America, Parigi, Dublino, Copenaghen. Tra le sue opere più recenti il dipinto Luce Nuova, che decora il presbiterio della nuova cappella nell’area partenze T1 dell’aeroporto internazionale di Fiumicino, a Roma.