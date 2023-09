Diocesi: Lodi, al via domenica il VII Congresso eucaristico

La diocesi di Lodi si appresta a vivere il VII Congresso eucaristico diocesano, dal 24 al 30 settembre. Esso costituirà il momento culminante di un intero anno pastorale – il primo anno post sinodale – che il vescovo Maurizio Malvestiti ha voluto fosse dedicato all’Eucaristia. Il titolo del congresso “Chiesa eucaristica, Chiesa sinodale” – vuole evidenziare lo stretto legame che esiste tra queste due dimensioni essenziali della Chiesa: l’Eucaristia e la sinodalità. Esse, infatti, s’intrecciano, si compenetrano, si legano inscindibilmente perché l’Eucaristia è il “Pane del Cammino”, è “Sacramento di Comunione”, è Cristo che ci chiama a seguirlo, a rimanere con lui e da lui ripartire per portare a tutti la gioia del Vangelo.

Già il 23 settembre, alle ore 20, in episcopio è prevista una apericena per i giovani; alle ore 21.15 serata giovani (Frammenti di umanità), cui seguirà l’Adorazione eucaristica in cattedrale per tutta la notte.