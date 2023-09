Diocesi: Brescia, questa sera testimonianza di mons. Carlassare, vescovo di Rumbek in Sud Sudan

È in programma per la serata di oggi, mercoledì 20 settembre, a Brescia, un incontro nel corso del quale mons. Christian Carlassare, vescovo di Rumbek in Sud Sudan, porterà la sua testimonianza. L’appuntamento sarà ospitato dalle 20.30 è presso i Missionari Comboniani (in viale Venezia 116).

“Sarà l’occasione – si legge sul sito web del settimanale diocesano ‘La voce del popolo’ – per ascoltare dalla sua voce l’evoluzione della missione in Sud Sudan nella speranza che possa riprendere pienamente, dopo anni di conflitti, il processo di pace. Il Sud Sudan ha un legame forte con Brescia grazie all’opera portata avanti dal compianto mons. Cesare Mazzolari”.