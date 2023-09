Papa Francesco: all’udienza generale, “un pensiero al presidente Napolitano, abbia conforto”. Preghiera per la pace in Nagorno-Karabakh e in Ucraina

“Vi esorto a un pensiero al presidente Giorgio Napolitano che è in condizioni gravi di salute. Che lui abbia conforto, questo servitore della patria”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, nel momento dei saluti ai pellegrini in lingua italiana.

Dal Pontefice un appello anche per la pace in Nagorno-Karabakh e in Ucraina. “Ieri mi sono giunte notizie preoccupanti dal Nagorno-Karabakh, nel Caucaso meridionale, dove la già critica situazione umanitaria è ora aggravata da ulteriori scontri armati. Rivolgo il mio appello ancora a tutte le parti in causa e alla comunità internazionale affinché tacciano le armi e si compia ogni sforzo per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone e il rispetto della dignità umana”. “Restiamo uniti nella vicinanza e nella preghiera per la cara e martoriata Ucraina”.