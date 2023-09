Marco Biagi: Acli, “a 20 anni dall’approvazione della legge 30, Libro bianco è ancora oggi punto di riferimento per i diritti dei lavoratori”

“Il metodo autenticamente riformista seguito da Biagi nella costruzione del Libro bianco, che fu la base del successivo provvedimento legislativo, è ancora oggi un punto di riferimento per un’evoluzione della legislazione del lavoro che sappia inserire i diritti individuali e collettivi dei lavoratori nella dinamica del cambiamento sociale ed economico”. Lo affermano le Acli in una nota. “A 20 anni dall’approvazione della legge 30, che porta il nome del giuslavorista assassinato un anno prima dalle Brigate Rosse, è necessario riscoprire quella parte del progetto legislativo rimasta ancora incompiuta che riguarda le politiche attive del lavoro, l’apprendistato duale, il placement promosso da scuole e università, la bilateralità virtuosa e tutte quelle misure previste per l’inserimento dei più vulnerabili nel mercato del lavoro”, concludono le Acli.