Giornata della pace: Ufficio Italia Parlamento europeo, il 21 settembre a Roma evento “Il valore della pace – Il ruolo dell’Italia e dell’Europa”

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, il 21 settembre alle ore 9,30 nello Spazio Europa di Roma, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con Remind, organizza un evento dal titolo “Il valore della pace – Il ruolo dell’Italia e dell’Europa”. I lavori saranno introdotti dal messaggio di Papa Francesco, a seguire gli interventi di Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, di Lucia Albano, sottosegretario dell’Economia e delle finanze, di Paolo Crisafi, presidente di Remind, e di Paolo Petrecca, direttore di Rai News24 e Rai News. Il programma è articolato in più sezioni e prevede la partecipazione di vari esponenti delle istituzioni, tra cui il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, il segretario generale della Cei Giuseppe Baturi, il sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon e il segretario del Comitato parlamentare per la sicurezza Ettore Rosato. In apertura i saluti dei ministri Guido Crosetto, alla Difesa, Gennaro Sangiuliano, alla Cultura, Daniela Santanchè, al Turismo, Gilberto Pichetto Fratin, all’Ambiente e alla sicurezza energetica, Alessandra Locatelli, alle Disabilità, Adolfo Urso, alle Imprese e al made in Italy. Interverranno anche i viceministri Edmondo Cirielli, agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, ed Edoardo Rixi, alle Infrastrutture e ai trasporti. Interverranno anche esponenti della società civile, dell’esercito, delle istituzioni, del mondo della cultura, dell’economia, della comunità ecclesiale, del giornalismo e delle forze produttive dell’immobiliare allargato. Ad intervallare e concludere i lavori gli interventi musicali delle bande della Guardia di Finanza e Pontificia.