Regno Unito: annunciata la delegazione al Sinodo della Conferenza episcopale inglese

È con un podcast di venti minuti tra due esperti che parteciperanno al prossimo Sinodo di ottobre che la Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles annuncia la propria delegazione. Ad andare a Roma, alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, saranno l’arcivescovo di Southwark John Wilson, il vescovo di Leeds Marcus Stock, il vescovo ausiliare della diocesi di Westminster Nicholas Hudson, scelto da Papa Francesco, e, insieme a loro, due esperti facilitatori, Anna Rowlands, professoressa alla Durham University, e Austen Ivereigh, noto giornalista e autore del libro, insieme con Papa Francesco, “Soñemos juntos: el camino a un futuro mejor”. Il predicatore domenicano Timothy Radcliffe (Oxford) guiderà un ritiro, per tutti i membri del Sinodo, alla vigilia dell’apertura ufficiale, mercoledì 4 ottobre. Nel podcast, diffuso sul sito della Conferenza episcopale inglese, don Jan Nowotnik, portavoce per ecumenismo e missione, autore di un dottorato di ricerca su una Chiesa sinodale e uno dei dieci membri non vescovi che potranno votare al Sinodo, discute con la teologa Anna Rowlands. Quest’ultima sottolinea come il Sinodo si occuperà dell’identità della Chiesa come comunità in missione nel mondo. Don Jan Nowotinik è d’accordo. “Nella mente di Papa Francesco il Sinodo riunisce tutti i membri della Chiesa e anche quelli al di fuori di essa in una relazione più profonda, sia degli uni con gli altri, che con Dio”, spiega.