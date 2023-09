Tratta: Cagliari, il 28 e 29 settembre il “5° incontro delle Unità di strada e di contatto italiane”

Oltre 120 operatori provenienti da tutte le regioni impegnate nell’attuazione del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani nel periodo 2022-2025 si riuniranno a Cagliari (28 e 29 settembre 2023, sala conferenze Casa provinciale Figlie della Carità) per il “5° incontro delle Unità di strada e di contatto italiane”. La manifestazione è organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Pari Opportunità) in collaborazione con la Regione Sardegna, il Numero Verde Anti Tratta e il Progetto Elen Joy Sardegna.

L’iniziativa rientra nel Piano nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri, è affidato per la sua attuazione al Dipartimento per le Pari Opportunità individuato quale autorità centrale delegata al coordinamento degli interventi attuati sul territorio nazionale per la prevenzione ed il contrasto della tratta di persone, nonché per l’assistenza e reintegrazione sociale delle vittime. I lavori del 5° Incontro, a numero chiuso, inizieranno alle 9.30 nella sala conferenze della Casa Provinciale della Congregazione delle Figlie della Carità, e saranno aperti da Ada Lai, assessore del lavoro e della Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della regione Sardegna. Seguiranno gli interventi di Marco Sechi (Regione Sardegna), di Francesca Pitzalis su” I vent’anni di attività del Progetto Elen Joy –Sardegna e Gianfranco Della Valle (Numero Verde Antitratta) sui risultati della Mappatura nazionale antitratta. Dario Fava (Numero verde antitratta) riferirà su “Unità di strada e di contatto italiano-Esiti del questionario”. Marco Falaguasta (Centro Antidiscriminazione LGBT+ “Mariasilvia Spolato e Anlaids Padova) parlerà di “La profilassi pre esposizione”. Nel corso della prima mattinata in otto relazioni – a cura di Renato Rossi, Giuseppe Bucalo, Giorgia Delli Cicchi, Stefano Cosmo, Gian Luigi Triozzi, Barbara Pilati, Sarda De Ambrogio e Nicoletta Zocco – saranno delineati principali aspetti e problematiche del pianeta antitratta in Italia: le azioni di sensibilizzazione, le esperienze dei primi contatti in strada con le vittime, l’opera delle forze dell’ordine, aggiornamento sul lavoro sociale digitale nel contrasto alla tratta. Una comunicazione sarà riservata anche alle condizioni di vita nei centri di accoglienza straordinaria e all’attività dello sportello dell’unità di strada “Vivian love”. Nei pomeriggio del 28 settembre i 120 operatori si divideranno in 5 gruppi di lavoro. La mattina di venerdì 29 settembre si chiuderà l’incontro con la restituzione in plenaria dei lavori di gruppo.