Diocesi: Verona, il 24 settembre al Pala Agsm Aim, il Meeting adolescenti 2023 sul tema “Guardami”

(foto diocesi Verona)

È in programma per domenica 24 settembre, dalle ore 9 al Pala Agsm Aim di Verona, il Meeting diocesano degli adolescenti sul tema “Guardami”, giunto alla 50ma edizione. Prevista la partecipazione di oltre 2.500 adolescenti, dai 14 ai 18 anni, provenienti da tutta la diocesi per vivere il tradizionale raduno a conclusione delle esperienze estive come grest, campi scuola, pellegrinaggi ed altro ancora. All’interno del palazzetto si alterneranno momenti di preghiera, riflessione, festa, animazione e la messa delle ore 12 presieduta dal vescovo mons. Domenico Pompili. Nel pomeriggio musica e balli con il gruppo N-Joy animation e all’aperto le attività ludico-sportive e le prove di abilità. Nella tensostruttura adiacente sarà allestito lo spazio per l’adorazione eucaristica e le confessioni. In occasione dell’anniversario, prenderanno parte alla giornata i sacerdoti ex direttori della pastorale giovanile e gli ex volontari del “Gruppo della casa” del Centro di pastorale giovanile e di Casa Serena, le due realtà che hanno dato vita al Cpag. “L’intento è quello di puntare in alto. Terremo insieme l’intrattenimento di livello con una valida proposta di fede, come ci ha abituato negli anni il Meeting, di cui, in questa speciale edizione, vogliamo valorizzare la storia, con tutti coloro che lo hanno organizzato in passato”. Sono queste le parole di don Matteo Malosto, direttore del Cpag, nel comunicato dove si sottolinea l’importanza del tema “Guardami” per centrare lo sguardo su un altro modo di guardare e guardarsi, chiamando i ragazzi a riflettere sui social e sulle conseguenze e le difficoltà associate.