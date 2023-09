Droga: Piantedosi (min. Interno), “2 milioni di euro a 171 Comuni italiani per progetti di ‘Scuole sicure’ finalizzati a proteggere e tutelare i ragazzi”

“Anche quest’anno il Viminale fornirà un importante contributo per supportare, sul tutto il territorio nazionale, iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti presso gli istituti scolastici. Utilizzando risorse del ‘Fondo sicurezza urbana’, abbiamo destinato 2 milioni di euro a 171 Comuni italiani per finanziare i progetti di ‘Scuole sicure’”. Lo annuncia il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, spiegando che “si tratta di interventi di grande valore, che hanno l’obiettivo di proteggere e tutelare i nostri ragazzi dalla piaga della droga, in una fase cruciale del loro percorso di crescita, quella della formazione scolastica”. “Azioni non isolate – prosegue il titolare del Viminale – che si inquadrano in una più ampia strategia, avviata in tutto il Paese, per contrastare le organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, grazie al proficuo impegno di magistratura e Forze dell’ordine che fa segnare, ogni giorno, importanti risultati, come quelli da ultimo conseguiti oggi a Roma dove, in due distinte operazioni condotte a Tor Sapienza e all’Eur, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti pronti ad essere immessi sul mercato”. “Uno sforzo costante per garantire migliori condizioni di sicurezza e legalità ai nostri cittadini”, ha dichiarato Piantedosi, in occasione della diramazione ai Prefetti della circolare che individua le modalità con le quali gli Enti locali potranno accedere ai contributi previsti per i progetti “Scuole sicure”.