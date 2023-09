Brasile: Cnbb in aiuto della popolazione del Rio Grande do Sul, colpita dall’alluvione. Dom Brustolin (Santa Maria), “ci sono città da ricostruire”

La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), attraverso il suo fondo di emergenza, ha stanziato 90.000 reais per la regione Sud 3, che corrisponde allo Stato di Rio Grande do Sul. I fondi sono destinati alla ricostruzione degli spazi pubblici e al sostegno delle famiglie più colpite dalle inondazioni. In totale, 91 comuni sono in stato di calamità pubblica, con 46 morti e più di 50 dispersi. Inoltre, migliaia di famiglie sono senza casa e senza le condizioni minime per garantire l’essenziale per la sopravvivenza.

Il segretario generale della Cnbb, dom Ricardo Hoepers, ha sottolineato che la Conferenza è sempre stata molto attenta e coinvolta nelle questioni relative alle calamità pubbliche. Ha sottolineato che la Cnbb non ha mai mancato di rispondere, al meglio delle sue possibilità, con aiuto e collaborazione, sia dal punto di vista spirituale, pregando per le famiglie delle vittime, sia, per quanto possibile, con aiuti finanziari.

“Al momento la nostra attenzione è rivolta al Rio Grande do Sul. Stiamo cercando risorse per gli aiuti di emergenza per aiutare in questo momento di dolore, sofferenza e ricostruzione”, ha concluso il segretario generale. L’arcivescovo di Santa Maria e presidente della regione Sud 3, dom Leomar Antônio Brustolin, ha sottolineato che più di 20.000 persone sono sfollate e circa 1.500 senza tetto. Ha ringraziato la Cnbb per il suo aiuto e ha esortato alla solidarietà, dato che molte città sono state praticamente distrutte. “Tutto quello che sta arrivando ora è importante, ma abbiamo bisogno di più risorse per ricostruire le città. E le diocesi stanno aiutando attraverso la carità organizzata”, ha detto.