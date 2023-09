Pio X: Riese, riaprono casa natale e museo di Pio X. Domani inaugurazione e messa presieduta da mons. Tomasi

È in programma per domani, giovedì 21 settembre, a Riese (Tv), l’inaugurazione della casa natale di Giuseppe Sarto, Papa Pio X, e il museo a lui dedicato, spazi rinnovati dopo i lavori di restauro durati qualche anno. Il taglio del nastro è previsto alle 17.30 mentre alle 18.30, nella chiesa parrocchiale, il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, presiederà la celebrazione eucaristica per la festa del patrono, san Matteo.

Come viene raccontato sul sito web della diocesi, quello del restauro della Casetta del Papa (così i riesini chiamano affettuosamente lo spazio) è “un percorso iniziato anni fa. A seguito delle indagini e dei saggi effettuati presso la Casa Natale di Pio X, si erano riscontrati alcuni aspetti di criticità conservativa”. “È stato perciò deciso di recuperare tutti gli elementi architettonici, costruttivi e decorativi presenti nell’edificio”, ha spiegato Matteo Guidolin, presidente della fondazione Giuseppe Sarto e sindaco di Riese Pio X. È stato così possibile predisporre uno spazio – viene annunciato – che in futuro ospiterà anche l’Archivio di Papa Pio X e spazi per esposizioni temporanee e permanenti. “Questo – affermano dalla diocesi –, adesso, è il vero punto di accoglienza per i pellegrini, che dopo essersi immersi nella storia contadina veneta ed essersi emozionati di fronte agli ex voto che decorano la casa di Pio X, possono recarsi verso il nuovo museo, completamente rivisitato”.

Il restauro è stato oggetto di un intervento di digital storytelling da parte di Wow Solution. “L’obiettivo è rendere accessibile e fruibile in modo virtuale la visita del museo, con particolare attenzione alla resa fotorealistica e all’inserimento di contenuti arricchiti di approfondimenti testuali e multimediali”, ha precisato il ceo, Andrea Pilotto: “Attraverso la direzione artistica virtuale e la costruzione di contenuti immersivi sarà possibile sfruttare questo strumento in ottica di promozione e presentazione, mostrando le attività di restauro anche a chi non ha ancora visitato il Museo Pio X”.