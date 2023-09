Diocesi: Noto, oggi pomeriggio al via al convegno d’inizio anno pastorale nel solco del Sinodo

Una tappa importante per la Chiesa di Noto sulla scia del percorso sinodale tracciato da Papa Francesco. Da oggi al 22 settembre la comunità si ritroverà insieme per condividere un momento importante: l’avvio dell’anno pastorale 2023-2024 con il convegno sul tema “E la misericordia si fece strada: in cammino verso Emmaus”. A Pozzallo, terra di approdi e di accoglienza per via dei migranti che giungono dal nord Africa, nella chiesa della Madonna della Fiducia, alle 17, interverrà mons. Erio Castellucci, arcivescovo abate di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi nonché vice presidente della Cei.

“Questo convegno diocesano ricorderà a tutti – sacerdoti, religiosi, famiglie, giovani, catechisti ed educatori – che, sulla strada della vita, anche quando tutto sembra andare a rotoli e le tenebre avvolgere di dolore le nostre giornate, Lui, il Buon Pastore Misericordioso è pronto a’riscaldare il cuore’ del Suo popolo, a illuminare la mente per una missione che porti il Vangelo a chi crede o a chi ancora attende, desideroso di Dio, di fare ritorno a casa!”, sottolinea mons. Salvatore Rumeo, vescovo di Noto, nella lettera inviata alla comunità. “La celebrazione del primo giorno del convegno a Pozzallo, città dal cuore spalancato sul Mediterraneo e sulle sue disumane tragedie, sia di monito a tutta la comunità diocesana – aggiunge mons. Rumeo – perché le porte delle nostre comunità restino aperte, perché lo stile evangelico dell’accoglienza non sia un semplice monito verbale ma Vangelo che si fa carne”.

Il 21 settembre si darà vita ai tavoli suddivisi per tematiche pastorali nei vicariati di Noto, Modica, Pozzallo, Pachino e Portopalo, Ispica, Rosolini, Scicli, Avola dove sono state coinvolte quasi mille persone. Le sintesi dei lavori confluiranno nell’Assemblea finale diocesana, il terzo giorno, il 22 settembre, e costituiranno la base per il successivo lavoro di confronto e discernimento da continuare lungo i tempi forti del nuovo anno liturgico.