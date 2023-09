Violenze su minori: Terre des Hommes, venerdì 6 ottobre si presenta la nuova edizione del dossier “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”

Venerdì 6 ottobre Terre des Hommes presenterà a Roma la nuova edizione del dossier “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”: una fotografia della situazione attuale a livello globale.

Il dossier presenterà i nuovi dati sui reati a danno di minori in Italia elaborati dal Servizio Analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

La conferenza sarà anche l’occasione per ascoltare la voce di giovani donne testimoni del ruolo fondamentale di donne e ragazze nella lotta al cambiamento climatico e nella risoluzione dei conflitti.

Il programma provvisorio prevede, con la moderazione di Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes Italia, dopo i saluti istituzionali di Carla Garlatti, Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, e di Donatella Vergari, presidente di Terre des Hommes Italia, la presentazione in anteprima dei dati sui reati vs i minori contenuti nel “Dossier Indifesa”, con gli interventi di Federica Giannotta, responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes, Stefano Delfini, direttore del Servizio Analisi criminale, dirigente superiore della Polizia di Stato.

Per la parte del “Dossier Indifesa” sulla condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo interverranno Oleksandra Romantsova, Executive Director del Center for Civic Liberties, Premio Nobel per la Pace 2022, su “Le conseguenze della guerra su donne, bambine e ragazze”, Irene Gonzales, attivista di Extinction Rebellion (in attesa di conferma), su “Le conseguenze del cambiamento climatico sulle bambine e ragazze”, Claudia Segre, Co-Chair Women7 (G7), su “Parità di genere, le nostre richieste ai Governi”.