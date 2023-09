Ue: Mattarella, “a confronto con nuove e complesse sfide, Germania e Italia potranno contribuire a rafforzare gli intenti per superare gli ostacoli”

“Oggi, mentre l’Unione è a confronto con nuove e complesse sfide, Germania e Italia, anche attraverso l’azione congiunta dei nostri Comuni, potranno contribuire a rafforzare gli intenti utili a raggiungere le soluzioni migliori per superare gli ostacoli che abbiamo davanti”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro Comunale di Ortigia in occasione della cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio dei Presidenti per la Cooperazione comunale tra Italia e Germania.

Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha salutato il suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier e ha ricordato che “questo Premio è nato in occasione di una visita del presidente Steinmeier a Milano, nel settembre del 2020, appena usciti dalla fase più drammatica della pandemia. Lì ci confrontammo sull’idea di come dare stabilità al rapporto emerso anche in quel momento così buio, in cui ebbe a manifestarsi con forza il valore della solidarietà: tra le persone, ma anche tra le istituzioni di Germania e d’Italia”. “Tra le molte iniziative partite dalla base, emergevano quelle messe in atto dalle Amministrazioni comunali, sovente in maniera spontanea e con risultati al di là di ogni aspettativa”, ha proseguito Mattarella, sottolineando che “si usa dire che i Comuni sono il livello istituzionale più vicino ai cittadini, dunque quello più adatto a mettere in rapporto diretto le persone dei due Paesi”. Il presidente ha poi osservato che “sono innumerevoli le Municipalità tedesche e italiane che hanno in vigore rapporti di partenariato e di gemellaggio. Relazioni d’amicizia che sono, talvolta, nate sulle sofferenze lasciate dalla Seconda guerra mondiale. Un esempio luminoso che riflette in maniera altamente significativa gli storici passi avanti attraverso i quali, insieme agli altri partner europei, abbiamo edificato l’architettura del processo di integrazione dell’Unione europea”. Per Mattarella, “valorizzare la cooperazione tra le nostre Municipalità, emblema dell’amicizia tra i nostri Paesi e della capacità di lavorare e innovare insieme, è la base di questo Premio. Oggi diamo un riconoscimento ad alcuni di questi progetti che favoriranno gli scambi tra i cittadini, specialmente fra i più giovani, l’impegno sociale, la sostenibilità, l’integrazione”.