Diocesi: Bolzano-Bressanone, nel fine settimana il convegno pastorale intitolato “Sulla Tua Parola… ascoltare”

(Foto diocesi di Bolzano-Bressanone)

Il tema annuale 2023/24 della Chiesa altoatesina, “Sulla Tua Parola… ascoltare”, incoraggia all’ascolto della Parola di Dio e a portare il Vangelo concretamente nel proprio tempo e nel proprio ambito di vita, perché ascoltare la Parola e ascoltare i segni dei tempi sono strettamente collegati tra di loro.

Il convegno pastorale della diocesi di Bolzano-Bressanone si apre venerdì 22 settembre, alle 9, all’Accademia Cusano di Bressanone con le relazioni di Jan Loffeld, olandese, docente di Teologia pratica e direttore alla Tilburg University School of Catholic Theology a Utrecht; Lucia Vantini, docente di teologia fondamentale e di filosofia della religione all’Istituto superiore di scienze religiose di Verona; Regina Polak, direttrice dell’Istituto di Teologia pratica alla Facoltà teologica dell’Università di Vienna. Gli ospiti parleranno di come rapportarsi in modo costruttivo oggi con la secolarizzazione, di come riparare il mondo ascoltando le vittime di ingiustizie e la sapienza ecologica, dei processi socio-religiosi che cambiano la società e l’attività pastorale. Nel pomeriggio seguiranno workshop con esponenti della società altoatesina.

Sabato 23, alle 9, è in programma l’intervento del vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, che poi risponderà alle osservazioni dei partecipanti. Alle 11.30 il convegno si conclude con la cerimonia di consegna delle onorificenze diocesane a persone distintesi nel servizio alla comunità parrocchiale e alla Chiesa locale.

L’appuntamento è organizzato dall’Accademia Cusano in collaborazione con l‘Ufficio pastorale diocesano. Per iscriversi al convegno: tel. 0472 832204 o online www.cusanus.bz.it/it/programma-formativo/sulla-tua-parola-ascoltare/30-2362.html.