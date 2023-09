Ecumenismo: Sae, a Venezia dall’8 al 10 settembre l’incontro dei giovani “Il Signore confuse la lingua degli uomini e li disperse in tutto il mondo”

I giovani del Segretariato attività ecumeniche (Sae) invitano tutti e tutte a Venezia da venerdì 8 a domenica 10 settembre per l’incontro ecumenico giovani dal titolo “Il Signore confuse la lingua degli uomini e li disperse in tutto il mondo”. Giovani cristiane e cristiani di diverse confessioni si incontreranno nella cornice del Convento di San Francesco della Vigna in Venezia – sede dell’Istituto di studi ecumenici “San Bernardino” – per pregare e formarsi insieme, accogliendo la scommessa di un approccio ecumenico alla vita.

Il programma prevede alcuni momenti di animazione dialogata (“Torre di Babele, prima e dopo”; “Con nuove lenti”); pillole di preghiera e momenti di narrazione a cura di don Marco Campedelli, narratore, teologo e burattinaio; una preghiera ecumenica sabato sera, animata dalla pastora valdese Gesine Traversari e da padre Lorenzo Raniero, direttore dell’Istituto “San Bernardino”.