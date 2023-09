Diocesi: Teano-Calvi, Alife-Caiazzo, Sessa Aurunca, oggi e domani al Lago Matese “Rise Up – Gmg to be continued”

La Gmg di Lisbona 2023 non è finita. La Pastorale giovanile delle diocesi di Teano-Calvi, di Alife-Caiazzo e di Sessa Aurunca promuove infatti l’iniziativa “Rise Up – Gmg to be continued” oggi e domani sulle sponde del Lago Matese, presso la Casa “Scarponi del Matese”. I giovani tornati da Lisbona in agosto, dopo l’incontro mondiale con Papa Francesco, non saranno da soli perché condivideranno questi due giorni con i ragazzi che non erano presenti al grande evento nella capitale portoghese ma che li hanno seguiti da casa. Per questo motivo nella mente e negli obiettivi degli organizzatori c’è tutta la volontà di far respirare aria di Gmg, la stessa che hanno vissuto i partecipanti in un contesto dove ognuno si prende cura dell’altro, si prega insieme, si socializza, si instaurano confronti importanti.

Anche da parte di mons. Giacomo Cirulli, vescovo delle tre diocesi, unite nella sua persona, l’invito a partecipare: “È importante che la Gmg di Lisbona, con tutti i suoi contenuti, trovi concreto eco nelle nostre tre diocesi”. Puntare sulla continuità è il desiderio del pastore: l’entusiasmo generato dalla Giornata mondiale della gioventù, i contenuti emersi dalle parole del Papa e dalle catechesi, una Chiesa generatrice di gioia: tutta questa visione che si è aperta agli occhi di tanti giovani – soprattutto quelli alla loro prima esperienza – va coltivata e fatta fermentare qui dove essi vivono, nelle loro piccole chiese particolari in cui sognano di essere protagonisti dell’annuncio del Vangelo e dove possono portare significative sferzate di vivacità, creatività, gioia.

Per coloro che volessero raggiungere la Casa “Scarponi del Matese” in pullman, il trasporto sarà attivo da San Gregorio Matese alle 17. All’arrivo è prevista l’accoglienza e un primo momento di incontro in struttura e all’aperto. Dopo cena, dalle 21.30, fino a tarda serata è prevista la preghiera, l’adorazione eucaristica, le confessioni. Al mattino, nuovamente attività formative; alle 12 sarà il vescovo Cirulli a presiedere la messa. A seguire il pranzo e un ultimo momento di festa.