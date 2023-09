Diocesi: Termoli-Larino, da settembre la cappella musicale della cattedrale riprende l’attività canora. Si accolgono nuove voci

foto diocesi Termoli - Larino

Dal mese di settembre, dopo una breve pausa estiva, la cappella musicale della basilica cattedrale “Santa Maria della Purificazione” di Termoli riprende l’attività canora che la vede impegnata nella preparazione delle solenni celebrazioni annuali, concerti ed altri eventi, cogliendo anche l’occasione per accogliere nuove voci nell’organico.

Non sono richieste in ingresso particolari conoscenze pregresse in ambito musicale, poiché i cantori vendono guidati costantemente all’acquisizione e all’ampliamento delle nozioni e competenze musicali, vocali ed esegetico-liturgiche necessarie per lo studio e la preparazione del repertorio.

Quanti desiderano far parte della cappella, per svolgere il ministero del canto, possono inviare un messaggio al numero 3473521410 oppure una e-mail a segreteria@musicasacratl.it