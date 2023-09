Tempo del Creato: Ferrara-Comacchio, domani messa con l’arcivescovo a Salvatonica per la Giornata diocesana

(Foto: diocesi di Ferrara-Comacchio)

In occasione del Tempo del Creato, la diocesi di Ferrara-Comacchio promuove una serie di iniziative. Il prossimo appuntamento è domenica 3 settembre, nello scenario del Triangolo del Po a Salvatonica, presso il Club nautico, dove alle ore 11, in occasione della Giornata diocesana per la salvaguardia del Creato, la messa sarà celebrata dall’arcivescovo, mons. Gian Carlo Perego. A seguire, un momento conviviale per tutti i presenti.

Il primo appuntamento ha visto ieri, 1° settembre, a Lido di Volano la messa celebrata nella chiesetta nella pineta. Il luogo è stato scelto, oltre che per la sua bellezza naturale, per l’importanza dal punto di vista ambientale e per l’alto valore simbolico. La pineta e la spiaggia di Volano saranno, pertanto, anche oggetto di pulizia e raccolta dei rifiuti nella mattinata di domenica 3 settembre, con ritrovo dei volontari presso il Bagno Play Ground di Volano.

“Che la giustizia e la pace scorrano” è il titolo – oltre che del Tempo del Creato – della mostra collettiva di pittura che verrà inaugurata domenica 10 settembre al termine della messa nella Cappella dei Sacchi all’interno della basilica concattedrale San Cassiano a Comacchio. Le opere esposte sono frutto della riflessione di diversi artisti comacchiesi e, in generale, del territorio del Delta sul tema dell’anno e vogliono offrire ai visitatori spunti di approfondimento sull’urgenza di affrontare il problema dei cambiamenti climatici, di prenderci cura di “sorella acqua” e della “nostra madre terra”, prima che sia troppo tardi per salvare la nostra casa comune.

Proseguendo nel programma, venerdì 15 settembre, alle ore 21, nel Monastero del Corpus Domini di Ferrara (via Campofranco) si terrà l’incontro con sr. Roberta Vinerba, direttrice dell’Istituto superiore di scienze religiose di Assisi, sul tema “Dominare e custodire. Dominare o custodire. Approcci umani di tessitura ecologica”. Al termine della relazione, seguirà un momento di confronto.

Come ormai da tradizione poi, le tre diocesi di Adria-Rovigo, Ferrara-Comacchio e Chioggia ogni anno organizzano un convegno di studi intorno ai temi della custodia della nostra casa comune. Quest’anno l’appuntamento è per il 21 settembre alle 18 a Lendinara (Ro) e avrà come titolo “Il valore dell’acqua: dall’analisi scientifica alla partecipazione” e sarà seguito da un momento di preghiera ecumenica.

Il 30 settembre, infine, si andrà alla scoperta del Bosco di Porporana, tra gli alberi centenari e alberi nuovi di recente piantumazione, un interessante progetto per preservare il patrimonio naturalistico del bosco tutelando le specie protette. Ad accompagnare nella passeggiata i volontari di “Area” (Associazione recupero essenze autoctone) spiegandoci com’è possibile tenere insieme la tutela ambientale e la sua manutenzione. Il ritrovo sarà alle ore 17 ai piedi dell’argine del Po, alla fine di via Palantone.